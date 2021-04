Reformierakonna esinumber läheb valimistele endist töökohta tagasi võtma

Piirkonnaorganisatsiooni juhi Rait Pihelga ütlust mööda on Järva vallast kujunenud maaomavalitsus, mis paistab silma nii uuendusmeelsuse kui ka tulevikku suunatud algatustega. «Meie eesmärk on pakkuda head elukeskkonda ja osutada parimat avalikku teenust. Olulised märksõnad meile on kodulähedane kvaliteetne haridus, sotsiaalne turvalisus ja võrdsus,» lausus ta.

Pihelgas ei teinud saladust, sellest, et Reformierakond läheb Järva vallas valimistele vastu kindla plaaniga need võita. «Kui see ei õnnestu, siis oleks ikka pettumus,» sõnas ta.

Erakonna suurimaks konkurendiks Järva vallas peab Rait Pihelgas Keskerakonda, mis on viimasel ajal saanud tublisti täiendust. «Nemad võivad valimiste järel võtta meie järel teise koha,» lisas ta.

Suureks küsimärgiks peab Pihelgas seda, mida teevad kaks eelmiste kohalike valimiste järel volikokku pääsenud valimisliitu ja kuidas suudab oma ridu koondada Sotsiaaldemokraatlik erakond.

Raske on Pihelga meelest ennustada sedagi, kuidas võib sügisel EKRE käsi Järva vallas käia, sest kahjuks on kaks nende häältemagnetit meie seast lahkunud.

Tulevase volikogu koosseisu võib Rait Pihelga ütlust mööda muuta ka see, kas Eesti 200 plaanib oma nimekirjaga välja tulla ning mis on nende uued ideed ja inimesed, kes neid ellu viima hakkavad.

Pihelgas sõnas, et Reformierakond ei välista koostööd ühegi erakonnaga, kes on valimispäeval valla elanikelt mandaadi saanud.

Pihelgas usub, et koalitsioonipartneri leidmisega Reformierakonnal pärast valimisi raskusi tekkida ei tohiks, sest nad on senise käitumisega näidanud, et partnereid ei reeda. «Eelmine koalitsioon ei lagunenud meie tõttu ja me näitasime ka siis, et oleme valmis kompromisse tegema,» märkis ta.