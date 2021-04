Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul oli esimesel hindamispäeval konkurents tihe ja mitmed uued innovaatilised tooted üllatasid hindamiskomisjoni positiivselt. Näiteks tõi ta parima piimatoote tiitli pälvinud Farmi maasika-vanilje petimaiuse. „Farmi on otsustanud peti meie toidulauale tagasi tuua, tehes seda uues kuues petimaiusena. Tegu on Eesti esimese petil baseeruva väherasvase ja suvise hapendatud piimadessertiga, mille kõrged punktid on igati välja teenitud,“ kinnitas Potisepp.

Parima Valmistoote tiitli võitis Gustav Cafe Joel Ostrat Mango Lassi. „Tegu on imemaitsva tootega, mis sobib ühtviisi hästi nii hommikusöögiks, desserdiks kui vahepalaks. Tippkokk Joel Ostrati käe all valminud retsept on juba saanud klientide suureks lemmikuks, kuna valmistoode toob restorani maitseelamused igaühele koju kätte,“ sõnas Potisepp.

Parima Pagaritoote tiitli võitnud Eesti Pagari Kodukandi koorikleiva kohta ütles Potisepp, et tegu on kvaliteetse täisteraleivaga, mis on valmistatud ilma lisatud suhkruta. „Tootja on tarbijate suurele nõudlusele vastu tulnud ning loonud retsepti, kus on suhkru asemel kasutatud sigurijuurekiudu. Siguris leiduvad ained võimaldavad anda magusat maitset, kuid on madala kalorsusega ning kõrge kiudainesisaldusega. Lisaks uudsele ja tervislikule koostisele on toode ka väga maitsev, “ ütles ta.

Parima Kastme tiitli võitis Salvesti Ökoloogiline ketšup. „Salvest on kastmete kategoorias juba mitmendat aastat esikohal. On vähe toite, mida nende mahedast toorainest tublilt tomatine ketšup ei täiendaks,“ kiitis Potisepp.

Parima Magustoidu kategooria võitnud Balbiino mustasõstrasorbett ja vanilli-koorejäätis paistis silma selle poolest, et jäätisele on lisatud Be Beautiful supertoidusegu ehk erinevatest marjadest ja seemnetest segu, mis lausa pakatab tervist toetavatest vitamiinidest ja mineraalainetest. „Tegu on täiesti unikaalse tootega, mis pakub lisaks imelisele maitsele ka kehale hädavajalikku C-vitamiini ja kiudaineid. Maiustamine pole kunagi varem nii tervislik olnud!“ rõõmustas Potisepp.

Parimaks Kuivsnäkiks said Balsnacki OSSI pipra ja soolaga seakamarakrõpsud, mille kohta ütles Potisepp, et tegu on väga põneva tootega, mis sobib hästi asendama traditsioonilisi kartulikrõpse. „OSSI krõpsud sisaldavad 70% valku, millest enamuse moodustab keha tähtis ehitusvalk kollageen. Seakamarakrõpsud on maitsestatud vaid pipra ja soolaga, kuid see retsept töötab suurepäraselt – lihtsuses peitub võlu!“ kommeteeris ta.

Toiduliidu juhataja sõnul jätkub täna hõbemärkidele kandideerivate toodete hindamine ning parimad tooted valitakse välja liha- ja kalatoodete, puu- ja aedviljatoodete ning kondiitritoodete kategoorias. Ühtekokku osaleb tänavu Eesti Parima Toiduaine konkursil 181 Eesti toiduainet ja jooki.