Leviauke jääb aina vähemaks

Kõigil Eesti mobiilioperaatoritel on üle tuhande tugijaama ja hea üleeestiline katvus. Vaatamata sellele panustuvad nad levi parendusse ja arengusse igal aastal. Probleeme on üldistades kaks: interneti kiirus on liiga suure hulga kasutajate pärast aeglane ja levi on nõrk või puudub.