Vabatahtlikud panid kassipesakonnale piiri

Juba mõnda aega tagasi sai MTÜ Paikass mureliku kirja Kaalepist, mis andis teada, et ühes kortermajas on tekkinud kassikoloonia, mida püüab hallata üks vanem naine, kuid ilmselgelt ei tule ta sellega toime. Paikassi eestvedaja Virge Piisner otsustas eelmisel nädalal asja uurima minna. «Kohale jõudes silmasime kohe mitut kassi ja läksime nende toitja ukse taha, et saada olukorra kohta täpsemat teavet,» ütles ta.