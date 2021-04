1 alkoholiühik = 10g absoluutalkoholi. Näiteks on üks alkoholiühik 282 ml 4,5% alkoholisisaldusega siidrit, 244 ml 5,2% õlut, 32 ml pits kanget 40% alkoholi või 106 ml 12% veini.

Alkoholi ei tohiks üldse tarvitada: · lapsed ja alla 18aastased noored; · rasedad või rasedust planeerivad naised ning · rinnaga toitvad naised.

Arvesta oma eripäradega!

Madala riski piirid on juhis keskmistele, tervetele, täisealistele inimestele, kelle elustiili kuulub alkoholi tarvitamine, et nad saaksid teha paremaid individuaalseid otsuseid. Lisaks peab iga inimene arvestama eripäradega, mis just tema elu ja tervist mõjutavad. Näiteks alkohol kombinatsioonis teiste riskiteguritega, nagu suitsetamine ja ülemäärane kehakaal, suurendab oluliselt tervisekahjude tekkimise tõenäosust. Arvestades joomise vahetuid mõjusid, on kehakaalul määrav tähtsus – väikese kehamassiga inimest mõjutab sama kogus alkoholi rohkem ja kiiremini, kui suure kehamassiga inimest.

Oluline on ka vanus. Suurema riskiga inimeste hulka kuuluvad noored täiskasvanud vanuses 18-25 aastat, sest see võib pärssida nende ajus teatud funktsioonide välja arenemist. Samuti võib alkohol kergesti mõjutada noore riskivat käitumist. Riskirühmas on ka üle 60-aastased inimesed, kuna vanus hakkab mõjutama nende füsioloogiat ja metabolismi ning alkoholi mõjud ilmnevad neil kiiremini. Tihti on selles eas välja kujunenud ka mõni krooniline haigus.

Mitmete terviseseisundite korral on soovitav alkoholi tarvitamisest täielikult loobuda. Juhul, kui tervisehädaga kaasnevad ravimid, peaks konsulteerima oma raviarstiga. Ettevaatlik tuleb olla ka sõltuvushaiguse perekondliku eelsoodumuse korral ja vaagida, kas alkoholi tarvitamine on seda riski väärt.

Ei tohi unustada, et on tegevusi, mis nõuavad kainust, nagu näiteks auto või mõne teise sõiduki juhtimine, aga ka ujumine või laste eest hoolitsemine ja järelevalve.

Kus on sinu piir?

Enamik inimesi hindavad ennast mõõdukateks alkoholitarvitajateks. Kui see hinnang lähtub enesetundest ja toimetulekust, siis võib see olla pahaaimamatult ekslik. Nimelt, sarnaste alkohoolsete jookide alkoholisisaldus võib olla üsna erinev. Samuti võivad petlikult mõjuda eri kujuga serveerimiseks mõeldud klaasid. Kasulik on vähemalt korra endale selgeks teha kui mitu alkoholiühikut sisaldavad joogid, mida oled harjunud jooma, et saaksid neid võrrelda madala riski piiridega. Riskipiir ei ole käsk ega keeld – lõpuks otsustab inimene ikka ise kui sageli ja kui palju ta joob. Oluline on, et otsus põhineks adekvaatsel infol ja oleks endale teadvustatud.

Kui sina oled üks neist, kes hoolib oma tervisest ja tahab teha teadlikke otsuseid, siis hinda oma joodavaid alkoholikoguseid ja võrdle neid madala riski piiridega. Järgides juhiseid saad vähendada alkoholi pikaajalist mõju tervisele ja vältida purju joomist. Lihtsaim viis vähendada on teha nädalasse mõned täiesti alkoholivabad päevad ja kui jood, siis hoia päevane kogus võimalikult väiksena. Kui vähendamine osutub keeruliseks, võta appi eneseabi programm Selge.