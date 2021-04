Nimelt võõrandab linnavalitsus kirjaliku enampakkumise teel Paide linnale kuuluva korteriomandi, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina.

Paide linnas asuv Kure tn 9 korter 9 asub kolmekorruselises 18-korteriga elamus teisel korrusel. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 48,9 m²