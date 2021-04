Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul on e-sisseastumistestide ettevalmistamisel olnud tihe koostöö gümnaasiumitega, kes e-sisseastumistestideks Eksamite Infosüsteemi keskkonda kasutavad. „Eks see on kõigile osapooltele suur väljakutse – koolid on koostanud ülesanded, mis aitavad välja valida just neile sobivad õppurid. Harno pakkus tuge ülesannete digitaliseerimisel ja tagame tehnilise platvormi, kus üheaegselt tuhanded õpilased saavad e-testi sooritada,“ selgitab Püüa.

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar kinnitab, et tänastes oludes on e-sisseastumistestid ainuvõimalikud. „Eelmise aasta testide koostamise ja läbiviimise kogemuse analüüsi põhjal oleme head õnnestumised rakendanud ning parenduskohtadest õppinud. Tänavu on seitsme kooli õpetajate ja Harno metoodilises koostöös valminud e-sisseastumistestid, mis on disainitud nii, et õpilased saavad näidata oma teadmisi erinevat tüüpi ülesandeid lahendades. Gümnaasiumi e-sisseastumistest on üks osa kooli astumise protsessist, lisaks vestleme õpilaskandidaatidega ning vestlus on kindlasti väga kaalukas osa kooli pääsemisel,“ tõdeb Saar.

Gümnaasiumite e-sisseastumistesti ülesanded on loonud gümnaasiumite õpetajad. Tallinna koolide kandidaatidel tuleb lahendada matemaatika, eesti keele, inglise keele ja füüsika ülesandeid. Iga osa läbimiseks on aega 30 minutit. Tartu ning teiste piirkondade testis osalevate koolidesse astumisel tehakse matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ülesandeid ning nende puhul on ühe osa pikkus 60 minutit.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul on e-sisseastumistestide ettevalmistamisel olnud tihe koostöö gümnaasiumitega, kes e-sisseastumistestideks Eksamite Infosüsteemi keskkonda kasutavad.

Sisseastumistest toimub Eksamite Infosüsteemis, kuhu õpilasel tuleb logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga. Edukaks sooritamiseks on oluline, et õpilane oleks enne sisseastumistesti teinud arvuti kontrollimise testi ja harjutustesti. Tallinna koolidesse kandideerijatel oli see võimalus eelmisel nädalal, teistel koolidel on võimalik proovida sisse logimist ja ülesannete lahendamist sel nädalalõpul.

Testil osalejal tuleb enne ülesannete lahendamist läbida edukalt ka isikusamasuse tuvastamine ehk verifitseerimine, mis toimub Veriff-lahenduse abil. Veriffi asutaja ja juhi Kaarel Kotkase sõnul on hea näha, kuidas tehnoloogia abil lahendatakse reaalseid probleeme. "Veriffi kasutamine koolikatsetel on meie tiimile hea väljakutse ja võimalus tehnoloogia võimekus hetkeliste suurte andmemassidega proovile panna. Proovikatsete käigus saime süsteeme testida ja ka häid õppetunde, et tänaste tegelike katsete ajal kõik sujuvalt toimiks."