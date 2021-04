Elektrilised kevadekuulutajad tuhisevad juba teedel

Euronicsi tootejuht Jan Rist ütles, et elektritõukeratas on nii lastele kui ka täiskasvanutele linnas liikumiseks suurepärane sõiduriist. Seda muidugi juhul, kui läbitakse lühemaid vahemaid või kõik päevased asjaajamised mahuvad mõnekümne kilo­meetri ulatusse.

Rist märkis, et tõukeratta suurim eelis jalgaratta ees on kompaktsus. Nimelt käib mõõtudelt väiksem sõiduriist ühe liigutusega kokku. «Võtad selle kätte, astud rongi, poodi, kooli või kontorisse. See ei sega kedagi ja mure turvalise hoiustamise pärast jääb ära,» lausus ta.