Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et Eesti suuremates linnades on hakanud koroonaviiruse kogused reovees veidi vähenema. Siiski on viirus üle Eesti rohkelt laiali, mistõttu on seda ka reovees endiselt palju ja kiiret olukorra leevenemist ei paista.