Paide perearst Ingrid Alt ütles, et tema jätkab kindlalt AstraZeneca ja Pfizer Biontechi vaktsiiniga oma patsientide kaitsesüstimist. «Praeguses olukorras, kus on nii suur vaktsiinipõud, on selline segaduse külvamine lubamatu,» sõnas ta.