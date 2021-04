Uue muuseum-tegevuskeskuse ehitus lõppeb mais

Järvamaa muuseumi ja SA Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et nagu iga vana remondiga, on neilgi esile kerkinud ootamatusi, kuid ei midagi väga tõsist. „Ootamatute tööde jaoks on selliste ettevõtmiste puhul ette nähtud kümme protsenti eelarvest ja me saame sellega ilusasti hakkama,“ sõnas ta.