Klein ütles, et kunagi pole korraga starti lastud rohkem kui kuus last ja kui pered hoiavad keskväljakul distantsi, siis ei tohiks piirangute täitmisega probleemi tekkida. Ta kinnitas, et kui ametiasutused lubavad võistlust korraldada, siis tema on valmis isegi õues maski kandma ja uskus, et ohutusreegleid võtavad tõsiselt kõik osalejad.