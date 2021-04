Raamatukogubuss ootab nime

Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky ütles, et Eesti praegu ainus raamatukogubuss tegutseb aastast 2008 Tallinnas ja kannab nime Katariina Jee.

„Mõte Järva valda raamatukogubuss soetada on ajendatud eelkõige soovist tuua raamatukogu rahvale lähemale. Kuna vald on üpris suur, peaks bussil tegevust jätkuma," ütles Velitschinsky. „Raamatukogubuss ei asenda raamatukogu – vähemalt esialgu sellist plaani pole. Eelkõige soovime näidata, et raamatukogu ei pea olema vaid statsionaarne teenus, kus lugeja läheb raamatuhoidlasse, vaid raamatuvaramu tuleb ise lugejate juurde. Alustuseks saab rändraamatukogu liikuda vallas toimuvatel üritustel, külastada lasteaedu jne. Ühesõnaga – tuua elanikele rõõmu ja elevust."