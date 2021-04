Maastikutulekahjudega on tegemist olnud ka Järvamaal. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits täpsustas, et maakonnas on alates 1. märtsist reageeritud maastikupõlengutele viiel korral.

Päästjate jaoks on alanud aktiivne maastikupõlengute hooaeg ning kulupõlengud on muutunud pea igapäevaseks. Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnul ei mõtle inimesed tihtilugu sellele, et tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tule tegemine päädida hoopis suurema kahju, kui kasumiga. „Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki. Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse,“ ütles Voltein.