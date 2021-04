Amserv Grupi AS tegevjuht Rene Varek selgitas, et Amservi Paide esinduses müüdi 2021 esimesel kvartalil 24 uut autot, mida on nelja võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. „Kasutatud autosid müüdi Paide Amservis tänavu esimeses kvartalis kümme ehk sama palju kui möödunud aasta samal perioodil,“ lisas ta.