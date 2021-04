Koroona nihutas kultuurihoone remondi suvest kevadesse

Paide linna ehituse peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et esmalt läksid töösse fuajee ja väikese saali lagi. «Fuajeesse tuli uus ripplagi ja väikeses saalis uuendati samuti nii rõdu kohal olevaid kui ka selle alla jäävaid lagesid,» täpsustas ta.

Tõsisemalt on tegeldud sademevee ärajuhtimisega, teisisõnu on uuendatud vihmavee äravoolu renne ja torusid. Töid tegi kohalik ehitusfirma TGZ Projekt OÜ ja Kaasiku ütlust mööda maksid need 36 000 eurot.