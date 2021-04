Järvamaa kogukonnafondi juhataja Valev Väljaots andis teada, et stipendiumi pälvisid Perearst Trumm OÜ pereõde Taisi Hekkanen, AS Järvamaa haigla õde Kätlin Rikberg ning politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Õun.

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni rõõmustas, et tänavu sai fond välja anda kolm stipendiumi ning kõik stipendiaadid kuuluvad ajale märgiliselt eesliinitöötajate sekka. «Lisaks rahasummale on ehk olulisem see, et meie tublisid noori spetsialiste märgatakse,» sõnas ta.