Spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et väljakud on kasutuseks tõesti valmis ja MyGames broneerimissüsteemis saab mugavalt ka aja enda kasutuseks lukku panna. "Täna küll oli korra nurinat, et süsteem ei töötanud, kuid samas nägin, et keegi oli ikkagi saanud ajad kinni panna ning kuuldavasti oli õhtupoolikul mängijaid mõlemal tenniseväljakul," märkis ta.