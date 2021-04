Kevadisel perioodil ära häiri metsloomi

Eesti jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on sagenenud rajakaamerate jäädvustused, kus emiseid on põrsastega ja emakarud poegadega. „Umbes kuu aja pärast on oodata juurdekasvu ka sõralistelt ‒ põtradelt, metskitsedelt ja punahirvedelt. Kui metsas liikudes satub ette näiteks põdravasikas, siis võib tunduda, et ta on hüljatud, tegelikkuses see nii ei ole, põdralehm on kuskil läheduses. Mõistlik on kohe eemalduda ja looma mitte häirida,“ selgitas Puust.