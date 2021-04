Järvamaa lotomängija võitis ligi 660 000 eurot

Lotosaadet mees ei vaadanud ja nii ei teadnud jackpoti väljaloosimisest midagi. Seetõttu oli mehe üllatus suur, kui peale e-postiga saadud teavitust suurema võidu kohta mängukontol oma võidusummat nägi. Mees jagas võidu-uudist kohe ka oma pere ning paari lähema sõbraga, kelle sõnul „nad nüüd ka usuvad, et lotovõitjad on päriselt olemas“.

Võitja sõnul on ta lotot mänginud juba kümme aastat, ostes pea iga nädal nii Bingo loto kui ka Eurojackpoti ja Vikinglotto pileti. Kui tavaliselt ostab mees 1-2 Bingo piletit, siis seekord tundis, et tahab osta rohkem pileteid ja nii osaleski mees sedapuhku loosimises 50 pliks-plaks piletiga!

Võitja peres kasvab 2 last ning osa võidusummast kulub poolelioleva kodumaja valmisehitamiseks. Mees plaanib korrastada ka oma ema maja ning et ta on pärit suurest perest, siis kindlasti saavad võidust osa ka mehe õed-vennad. Lisaks tahab mees ka osa võidusummast investeerida ning tunneb rõõmu, et ei pea enam Soome tööle suunduma, vaid saab perega jääda.