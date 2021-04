Laste ja noorte liikumist edendavad projektid saavad tuge

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Rahastust taotleval projektil peaks olema selge eesmärk, sihtgrupp, oodatav mõju ja ajaline raam (elluviimine peaks toimuma kuni aasta jooksul rahastuse saamisest). Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on kuni 8000 eurot. Taotlusvoorus ei jagata üldist tegevustoetust.

Toetusfondi jagamise otsustab komisjon tähtajaks laekunud tingimustele vastavate taotluste vahel. Rahastusotsustes ollakse paindlikud, lähtutakse reaalsetest vajadustest ning arvestatakse laekuvate taotluste eripäradega. Sellest tulenevalt võib toetust taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, suurema eelarvega tegevuse mingile osale. Seejuures on oluline, et eelarve oleks kulude lõikes lahti kirjutatud. Komisjoni liikmed jälgivad otsustamisel, et projekt oleks selgelt lastele ja noortele suunatud, sisuliselt lahti kirjutatud ning eelarveline jaotus välja toodud, samuti et esindatud oleksid erinevad spordialad ja regioonid.