Vibulaskur ootab Hooandjast toetust

„Minu selle aasta suurimateks eesmärkideks on osaleda septembris toimuvatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel Ameerika Ühendiriikides ja oktoobris toimuval juunioride maailmameistrivõistlustel Austraalias. Kuna tegemist on minu juunioride klassi viimase aastaga, siis on MMil osalemine väga oluline,“ kirjutab vibulaskur tutvustuses. „Hooaeg on pikk ning enne neid võistlusi on plaanis osaleda treeninglaagris, mis toimub märtsis Türgis. Kuna Eestis on välitingimustes sel aja treenimine peaaegu et võimatu, tuleb leida muid võimalusi hooajaks valmistumisel. Lisaks sellele on hooaja vältel võistlusi maailma eri paikades. Kohe peale laagrit toimub seal samas Euroopa täiskasvanute GP etapp. Mai lõpus on Euroopa täiskasvanute meistrivõistlused Türgis, juunis plaanin osaleda maailmakarika etapil Pariisis ning augustis Euroopa noorte GP etapil Rumeenias ja Suveuniversiaadil. Nendel võistlustel osalemine on mulle väga oluline, kuna see on üks osa suurteks tiitlivõistlusteks valmistumisel.“