Tennise- ja padeliväljak ootavad sportima

Spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits sõnas, et väljakud on tõesti kasutusvalmis ja MyGamesi broneerimissüsteemis saab mugavalt ka aja endale lukku panna. «Täna (esmaspäeval – toim) küll oli korra nurinat, et süsteem ei töötanud, kuid nägin, et keegi oli ikkagi saanud aja kinni panna ja kuuldavasti oli õhtupoolikul mängijaid mõlemal tenniseväljakul,» lausus ta.