Külavanem Sille Pudel sõnas, et tõepoolest oli eelmine nädal mänguväljakul see hetk, mil võis tõdeda: valmis! «Kui palju ruumi!» rõõmustas üks väike mänguhuviline suurt liivakasti nähes.

Vanas kitsukeses liivakastis oli mängijatel kogu aeg tarvis oma koha eest võidelda, sest ruumi nappis. Tõdeda võis Pudel sedagi, et see on sõna otseses mõttes kogukondlik ettevõtmine, milles lõid vabatahtlikult kaasa nii kohalikud elanikud kui ka ettevõtted.