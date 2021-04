EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on tänase seisuga Eestil kindlaid olümpiakohti 17 ning praeguseks ollakse esindatud kuuel spordialal. „Paljudel aladel toimuvad veel olümpiakvalifikatsioonid ning paljud kohad on veel selgumisel. Prognoosi järgi võiks Eestit Tokyo olümpiamängudel esindada üle 40 sportlase, suveolümpiamängudel on see olnud üsna tavapärane sportlaste arv. Koondise lõpliku koosseisu peab EOK kinnitama hiljemalt 6. juuliks,“ sõnas Raju.