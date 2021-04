Spordiliit saatis liikuma sadu inimesi

RMK plaanib Türi spordiklubide liidu ja Türi elamuspargi palvel alustada metsatöödega Järvamaal Türi vallas Kõrgessaare ümbruse riigimetsas. RMK on hinnanud, et tegu on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Nüüd ootakse kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kõrgessaare metsatööde plaanimisel aadressile jarvamaa@rmk.ee hiljemalt 4. maiks.