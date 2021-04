Haridustöötajate koroonakindlus tugevnes veelgi

Esmaspäevast saati oma õdedega jälle mööda maakonna koole ringi sõitnud perearst Ingrid Alt ütles, et vaatamata AstraZeneca vaktsiiniga hiljuti esinenud segadustele ja negatiivsele kõmule on teisest doosist keeldunud ainult üks varem vaktsineeritud haridustöötaja. «Oleme ikka selgitanud, et selle teise doosiga on nagu täispuhutava palliga: puhud palli õhku täis, aga kui korki ette ei pane, siis tühjeneb pall pikkamööda, kuid kindlalt,» lausus ta.