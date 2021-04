Küllap on iga paidelane märganud kunstikooli reklaamivaid pintsleid ja pliiatseid Konsumi poe kõrval. Igati pilkupüüdev ja vahva installatsioon, mis annab edasi sõnumi, et kunst on linnas au sees. Nüüd on aga keegi suur "kunstihuviline" need punase tünni koos selle sisuga pihta pannud.