Hakka vahetuspereks

YFU Eesti otsib ka sel aastal vahetusperesid augusti lõpus saabuvatele välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast oma gümnaasiumiaastat just Eestisse veetma.

Kui sa tunned, et tahad avada oma kodu uksed ja südame mõnele noorele vahetusõpilasele, kes on otsustanud oma vahetusaasta just siin, Eestis veeta, siis mine YFU Eesti kodulehele, leia enda perega kõige paremini sobiv vahetusõpilane ning täida ankeet.