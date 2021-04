Ramirendi tegevjuht Heiki Onton: Meil on rõõm toetada Eesti ühte kiirema arenguga jalgpalliklubi. Paide Linnameeskonna arengus on toimunud viimastel aastatel suur hüpe mitte ainult klubi tipu arengus, vaid kogu püramiidi kasvatamisel! Ramirendi jaoks on oluline toetada jalgpalli regionaalselt arengut Eestis, et jalgpall oleks meie inimestele lähemal, harrastajale lihtsamini kättesaadav ning kogu rahvale elamusi pakkuv igas Eestimaa nurgas.

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: Kui me aasta tagasi koostööd alustasime, leppisime ühtlasi kokku, et esimene aasta on prooviaasta. Täna, aasta hiljem meiega koostööd pikendada ning teha seda senisest suuremas mahus ning pikemaks perioodiks, on väga sümpaatne ja tähelepanuväärne. Eriti kõnekas on muidugi fakt, et uus pikaajaline koostöölepe sai paika keset kõige karmimat lockdowni ja kõigile väga keerulisel ajal. See annab tunnistust Ramirendi ühiskondlikust südametunnistusest ja soovist panustada Eesti laste tervisesse ja sporti laiemalt ka aegadel, kui paljud seda teha ei julge. Aga oma ala parimatelt ju vähemat ei ootakski!

Ramirent Baltic AS, mis kuulub Ramirent Ltd koosseisu, on suurim ehitusseadmete rendi- ja müügifirma Balti riikides. Ettevõttel on Baltikumis 47 osakonda, sealhulgas 17 osakonda üle Eesti, kust saab rentida või osta käsitööriistu, tellinguid, tõstukeid, ekskavaatoreid, laadureid, soojakuid, raketisi, generaatoreid jm ehitusseadmeid ning tööriistu. Kontsernis töötab ca 3200 inimest, osakondi on 300, mis asuvad 10 riigis Põhja-, Kesk- ning Ida-Euroopas. Ramirent Ltd on osa Loxam Grupist, mis on suuruselt kolmas ehitusseadmete rendiettevõte maailmas. Ramirent on 2008. aastast olnud ka Eesti Jalgpalli Liidu suurtoetaja.

Järvamaa esindusklubi Paide Linnameeskond mängib 2009. aastast Premium liigas, kus 2020. aasta lõpetati klubi ajaloos esmakordselt esikolmikus 2. kohaga.