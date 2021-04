Linnameeskond sõlmis olulise toetajaga koostöölepingu

AS Jalajälje ja Nike eesmärk on alati olnud inspireerida inimesi liikuma ja tuua rohkem noori spordi juurde. Seetõttu on hea meel teha koostööd organisatsiooniga, kes jagab samu eesmärke ning aitab kaasa sportlikuma ühiskonna loomisele.“

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: AS Jalajälg on üks meie pikaajalisemaid koostööpartnereid. Koostöö sai alguse 14 aastat tagasi ning meil on klubina väga hea meel, et see jätkub veel aastateks. Meie nägemus nii jalgpallist kui spordist üldisemalt tugineb sarnastele väärtustele. Nike, kui kaubamärk on üks maailma tuntumaid brände ning spordimaailma vaieldamatu liider – meie eesmärk on oma tegemistes olla võrdväärne partner ning püsida kõige teravamas tipus.