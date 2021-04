Perearst Ingrid Alt selgitas, et AstraZeneca vaktsiinil on tootja poolt ette nähtud teise doosi süstimise aeg 4 - 12 nädalat. "See on päris pikk vahe ning esialgu polnud teada, kuhu Eestis see teine doos siis paigutada. Seetõttu valis immuniseerimiskomitee kuldse keskmise ehk kaheksa nädalat," selgitas ta.

Nüüdseks kui vaktsiini on rohkem süstitud ja uuritud ka esimese doosi järel tekkivate antikehade taset inimeste organismis, on Aldi sõnul jõutud järeldusele, et see aeg võib olla vabalt ka 12 nädalat. "Seetõttu ongi teise doosi saamise aega praegustel vaktsineerimise alustajatel pikendatud kuu võrra," lausus ta.

Aga see ei tähenda Aldi sõnul, et need, kellele oli teine doos määratud kaheksa nädala pärast, peaks nüüd ka süstimise edasi lükkama. "Pigem on selline laveerimise aeg vajalik, sest vaktsiinipartiid, jõuavad Eestisse kaootiliselt ja nii pole meditsiinisüsteemis päris täit kindlust, kas lubatud ajahetkeks on teine doos ikka olemas," selgitas ta.

Kui nüüd peakski selguma, et kellelgi pole lubatud kaheksa nädala möödumisel AstraZeneca teist doosi süstida, siis võib selle täiesti muretult veel kuu võrra edasi lükata, sest olemas on teadmine, et sellest ei juhtu midagi halba.