Üks tänavuse aasta suuremad tööobjekte on Järvamaal. Selleks on Tallinna-Tartu maanteel Võõbu–Mäo 2+2 teelõigu ehitus. Ehitustööde maksumus on 58,7 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta. Tööde teostaja GRK Infra AS ja GRK Infra Oy.