„Eelmisel sügisel alanud arenguprogrammid on suurepäraseks näiteks mitmekülgsest ja koostöisest õpiteekonnast, kus muu hulgas oli väga tähtis osa koostöövõrgustiku kujunemisel ning distantsõppest tingituna digipädevuse arendamisel. Kindlasti soovime, et koolitusprogrammi lõpetanud jäävad meie headeks partneriteks ka edaspidi, et saaksime üheskoos toetada koole, koolijuhte ja õpetajaid,“ tõdes haridus- ja noorteameti peadirektor Ulla Ilisson.