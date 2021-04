Türi sportimisvõimalused muutuvad üha paremaks

Türi spordiklubide liidu kollektiiv on pannud rõhu Tolli metsa terviseraja korrastamisele. Maha on võetud võsa, mis maikuu alguses purustatakse hakkena suusarajale. Plaanis on rajada purded üle kraavide ning viidastada ligi 2,5 km matkarada Tolli metsas, mis annaks hea liikumisvõimaluse ka koerteomanikele.