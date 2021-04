Sihtkapitalil jagus raha kolmele päranditeole

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on Koeru haridus- ja kultuuriselts selle aasta plaani võtnud Tullio Ilumetsa 100. sünniaastapäeva tähistamise. "Koeru kandist pärit teadusmehe mälestuse esiletõstmine on kindlasti oluline, sest tegemist on inimesega, kes andis suure panuse teaduse ja tehnoloogia populariseerimiseks. Tullio Ilumetsa kõige laialdasemalt teada-tuntud tegu on Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi asutamine, mis arenes tema käe all silmapaistvaks teadusjalaoo muusemiks," selgitas ta.