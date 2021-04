Kooli sünnipäeva kroonivad õpilaste võidud

28. aprillil tähistab Türi ühisgümnaasium 10. aastapäeva. Õppealajuhataja Maili Roosme selgitusel on statistikat uurides tõepoolest välja joonistunud, et õpilaste osalusprotsent piirkondlikel, aga ka üle-eestilistel olümpiaadidel on Järvamaa teiste gümnaasiumidega võrreldes aastati ikka veidi suurem olnud.

Roosme sõnas, et eks see ole ka õpetajates kinni ja loomulikult lastes endis. See on nende võimalus oma teadmisi proovile panna, end tõestada ja kui tasuks tuleb tubli tulemus, on motivatsiooni veelgi rohkem.