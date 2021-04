Muinsuskaitsekuu toob Paide kalmistule talgud

Esmakordselt ajaloos jäi mull muinsuskaitsekuu viiruse laia leviku tõttu pidamata. Tänavu otsustasid vabatahtlikud muinsuskaitsjad, et korralikult eeskirju järgides saame muinsuskaitsekuu siiski edukalt ära pidada. Lähme tagasi juurte juurde ja keskendume eeskätt talgutele. Korrastame, puhastame prahist ja prügist meile kallid ja ajaloos olulised paigad, istutatme lilli, võtame võsa. Kõiki töid teeme kogenud muinsuskaitsjate ja ajaloolaste juhendamisel. Talgujuhid räägivad korrastatavate paikade ajaloost ja tähtsusest – nii on see muinsuskaitsekuu ajal alati olnud.