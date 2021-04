Piknikupidamise asemel korjasid sõbrad 25 kotti prügi

Laupäeval kell 11 hakkas neli helkurvestides ja prügikottidega varustatud inimest Viisu poolt ja kuus Paidest Olerexi juurest neile vastu tulema.



"Esialgne plaan oli juba nädal varem prügi minna korjama aga siis ei olnud ilm selleks hea. Ega me laiemalt kuulutanudki, võtsime lihtsalt sõpradega ennast kokku," ütles Aivi Lepp. "Koristuskampaaniad on tavaliselt mais, siis on juba hilja seda tööd teha, kui rohi hakkab kasvama. Praegu näeb ja saab sodi veel ilusti kätte."