Kuigi Eesti on teinud viimastel aastatel edusamme südamehaiguste ennetamises ja ravis, on südame isheemiatõbi jätkuvalt väga oluline probleem, eriti arvestades rahvastiku vananemist. Ees on veel pikk tee Euroopa keskmiseni. Südamekuu puhul tasub teada, et igaüks saab südametervist toetada oma eluviisiga.