Konkursi eesmärk on tunnustada neid kohalikke omavalitsusi, kes väärtustavad looduskeskkonda, suurendavad elanikke keskkonnateadlikkust ning vähendavad tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Meie ühine eesmärk on tagada parem elukeskkond ja selle kujundamisel on oluline roll kohalikel omavalitsustel.