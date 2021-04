Omavalitsused tutvustavad elanikele eelarvet

„Peame tähtsaks, et omavalitsuse eelarve ja selle koostamine oleks kohalikele inimestele kergesti mõistetav,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul valmistab suurt rõõmu, et aasta-aastalt on eelarve tutvustamise aktiivsus kasvanud. „Kui 2016. aastal koostas lühiülevaate 19% omavalitsustest, siis käesoleval aastal juba 84% ehk 79 omavalitsusest 66. See on selge märk, et linnad ja vallad mõistavad oma rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse suurendamisel.“