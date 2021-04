Tuleohutusnõude rikkumise tuvastamisele järgneb väärteomenetlus

Riigi Ilmateenistuse hinnangul valitseb Eesti looduses suur tuleoht. Järjest kasvab ka kulupõlengute arv, mis ohustavad ümbrust ja hävitavad elusloodust ning mis saavad alguse lõkke tegemise ohutusnõuete eiramisest. Möödunud nädalavahetusel reageerisid Lääne regiooni päästjad enam kui 50 korral metsa- ja maastikupõlengutele. Alates 9. aprillist alustasid Lääne-Eesti komandode päästjad, operatiivkorrapidajad ning ohutusjärelevalve inspektori lõkkepatrullidega, et veenduda tuleohutusnõuete täitmises lõkete põletamisel. Tähelepanu all on nii kodu juures kui avalikul lõkkeplatsil ja puhkealal süüdatud lõkked ning grillid. Päästjad annavad nõu, kuidas ohutumalt lõket teha, kuid tõsisemate rikkujatega tegelevad edasi inspektorid.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Maarit Sofia Eisenbergi sõnul järgneb tuleohutusnõude rikkumise tuvastamisele kaalutletud, asjakohane ja proportsionaalne reageerimine, mis aitab kaasa rikkumiste ennetamisele tulevikus. „Väärteona on karistatav nii tahtlik kui ka ettevaatamatu tegu. See tähendab, et isiku suhtes on põhjust alustada menetlust ka siis, kui ta ei ole tuleohutusnõude rikkumist tahtlikult toime pannud,“ ütles Eisenberg. Väärteomenetluse seadustik § 31 lg 1 kehtestab väärteomenetluse kohustuslikkuse põhimõtte, mis tähendab, et väärteo tunnuste ilmnemisel on Päästeamet kohustatud alustama ja läbi viima väärteomenetluse.