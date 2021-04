Minister: meie puhkuse ajal viirus ei puhka

Kiige sõnul on levikunäitajad selges langustrendis ning on kahe nädala vaates 600 juures. "Samas on nakatumistes näha suurt maakondlikku ebavõrdsust, mis tähendab, et tihedama asustusega piirkondades ja Põhja-Eestis tuleb kõiki piirangunõudeid täita ning koolivaheaeg on mõistlik mööda saata pereringis," ütles Kiik.