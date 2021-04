Koolivaheaja üleskutse noortele: tee video ja võida lahe auhind

Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof ütles, et nüüd, kus noortel on rohkem vaba aega, oleks väikese video tegemine igati sobilik ette võtta. «Osalejail on sisu suhtes täiesti vabad käed. Põhiline, et üldised nimetajad oleksid keskkond, taaskasutus, jäätmed, puhas elukeskkond, sortimine ja muu selline,» tutvustas ta.