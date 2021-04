Kirsipuude ostuks on annetatud mitu tuhat eurot

Järveäärt palistavad enam kui sada kirsipuud pakuvad õitsema hakates tõeliselt lummavat vaatepilti. Pea 15 aastat tagasi istutatud 155 kirsipuust osad on aga kuivanud ja vajavad väljavahetamist. "Nii nagu allee rajamisel olid abiks vabatahtlikud, soovime seda traditsiooni jätkata – kevadpealinna toimkond kutsub üles kevadpealinlasi, ettevõtteid ja kõiki linna sõpru ning kirsiallee ilu armastajaid ja nautlejaid tegema Türile kingituse. Linn saab 2. juulil 95aastaseks ja soovime sel puhul asendada kirsialleel kuivanud puud uute istikutega,» ütles Türi vallavalitsuse avalike suhete juht Merle Rüütel põhjuseks, miks annetuskeskkonnas Hooandja algatati mõne aja eest rahakogumiskampaania. Alanud nädala seisuga on kampaaniale hoogu andnud juba 148 annetajat ning kogunenud on 3163 eurot.