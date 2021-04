Transpordilennukid sõduritega saabuvad mitmes laines, madallennud toovad kaasa märkimisväärse müra. Õppuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukmoona). Ohutuse tagamiseks on lennuväljale ligipääs sõjaväepolitsei poolt piiratud – langevarjurite mandumisel ja rasketehnika allaheitmisel on ohutus kriitilise tähtsusega. Langevarjudessant on nähtav Tartu maanteelt, huvilistel palutakse järgida Covidi piiranguid st hoida kaaskodanikega distantsi ja mitte koguneda gruppidesse. Kui tavapäraselt on huvilistel võimalik kaitseväe ja liitlasüksuste tehnikaga tutvuda, siis sel korral kahjuks tutvustust Covidi piirangute tõttu korraldada ei saa.