Kunstikooli direktor Anneli Suits ütles, et tegid eelmisel nädalal kesklinnast varastatud reklaaminstallatsiooni kohta politseisse avalduse ning töötajad käisid ka ise linnas lahtiste silamadega ringi, kuid tulutult.

Eile tõid nad oma asjad politseist ära, kus selgus, et need olid kummalisel moel kuhugi heki alla ilmunud. "Süüdlasi muidugi ei leitud, kuid näha oli, et nende kallal oli veidi jõudu tarvitatud ja värvi maha kraabitud," lausus Suits.