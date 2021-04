„Kevadised põllutööd on täies hoos – jätkub sõnnikuvedu, toimub põldude väetamine ja tegeletakse kevadkülvi või selle ettevalmistamisega. Saabunud on põllumeeste jaoks üks kõige aktiivsemaid hooaegu. Maapiirkondade teedel liigub praegu rohkem põllumajandusmasinaid, mistõttu on autoga sõitmisel tähelepanelikkus väga asjakohane. Sõitu planeerides tasub kindluse mõttes natuke lisaaega varuda,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus.