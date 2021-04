Järva-Jaani vabatahtlike tuletõrjujate lõkkepatrull hoidis eriolukorra ajal kevadel ümbruskonnal silma peal. Fotol on päästemasina roolis Arto Saar. FOTO: Erakogu

Kriisikomisjoni liige, Lääne päästekeskuse Järvamaa päästepiirkonna juht Arvi Luuk ütles, et nädalavahetusel olid superilusad ilmad, kuid ka kõva tuul ja see päästis meid lõkete tegemisest – meie inimesed on ohtudest teadlikud.